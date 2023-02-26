Шмыгаль рассказал о реформе ВЛК: "Справки должны "ходить" за военными"

Главной целью реформы является автоматизация и диджитализация всех процессов.

В Раде работают над тем, чтобы убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления процессом прохождения военно-врачебных комиссий.

Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль

Как рассказал Шмыгаль, реформу уже обсудили с чиновниками, парламентариями, представителями ОП и военными.

"Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот. Работаем над тем, чтобы убрать излишнюю бюрократию и возможные злоупотребления по процессу прохождения военно-врачебных комиссий", — подчеркнул премьер.

Премьер рассказал, что главной целью реформы является автоматизация и диджитализация всех процессов. Следовательно, военные должны получить надлежащий и быстрый сервис с соответствующим уровнем обслуживания и уважения. Экспертная группа совместно с Минобороны, Минздравом, Минцифрой и Минветераном уже представила свои наработки.

Кроме того, на заседании обсудили вопросы получения справки об обстоятельствах ранения из воинской части. В скором времени услуга должна выйти в цифровом режиме.

"Процесс прохождения комиссий должен стать человекоориентированным. Это касается не только военно-врачебной, но и медико-социальной экспертной комиссии", — подытожил премьер.

Отметим, что в Офисе президента рассматривают запрет на покупку сигарет, алкоголя и других подакцизных товаров за наличные.

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