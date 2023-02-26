Шмыгаль рассказал о реформе ВЛК: "Справки должны "ходить" за военными"

Главной целью реформы является автоматизация и диджитализация всех процессов.
В Раде работают над тем, чтобы убрать лишнюю бюрократию и возможные злоупотребления процессом прохождения военно-врачебных комиссий.
Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль
Как рассказал Шмыгаль, реформу уже обсудили с чиновниками, парламентариями, представителями ОП и военными.
"Справки должны "ходить" за военными, а не наоборот. Работаем над тем, чтобы убрать излишнюю бюрократию и возможные злоупотребления по процессу прохождения военно-врачебных комиссий", — подчеркнул премьер.
Премьер рассказал, что главной целью реформы является автоматизация и диджитализация всех процессов. Следовательно, военные должны получить надлежащий и быстрый сервис с соответствующим уровнем обслуживания и уважения. Экспертная группа совместно с Минобороны, Минздравом, Минцифрой и Минветераном уже представила свои наработки.
Кроме того, на заседании обсудили вопросы получения справки об обстоятельствах ранения из воинской части. В скором времени услуга должна выйти в цифровом режиме.
"Процесс прохождения комиссий должен стать человекоориентированным. Это касается не только военно-врачебной, но и медико-социальной экспертной комиссии", — подытожил премьер.
Отметим, что в Офисе президента рассматривают запрет на покупку сигарет, алкоголя и других подакцизных товаров за наличные.
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