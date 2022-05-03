Шмыгаль: Украина за период войны получила 4,5 миллиарда евро помощи от международных партнеров

Шмыгаль: Украина за период войны получила 4,5 миллиарда евро помощи от международных партнеров

Украина за период полномасштабной российско-украинской войны получила 4,5 млрд евро финансовой помощи от международных партнеров. Это грантовое финансирование, которое не нужно будет возвращать.

Украина уже получила от международных партнеров и друзей 4,5 млрд евро. За последнюю неделю 500 млн долларов поступило от Всемирного банка.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания Кабинета Министров в среду, 3 мая.

Глава украинского правительства поблагодарил мировое сообщество за поддержку и отметил, что это помогает поддерживать все социальные выплаты в полном объеме, а также открывать новые программы помощи.

Также Шмыгаль рассказал, что Кабинет министров запускает специальную платформу для сбора средств в мире в поддержку Украины в рамках глобального проекта United24. Каждый человек в мире сможет сделать пожертвование и помочь Украине бороться за свою свободу.

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