Шмыгаль: Украина за период войны получила 4,5 миллиарда евро помощи от международных партнеров

Украина за период полномасштабной российско-украинской войны получила 4,5 млрд евро финансовой помощи от международных партнеров. Это грантовое финансирование, которое не нужно будет возвращать.
Украина уже получила от международных партнеров и друзей 4,5 млрд евро. За последнюю неделю 500 млн долларов поступило от Всемирного банка.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил в ходе заседания Кабинета Министров в среду, 3 мая.
Глава украинского правительства поблагодарил мировое сообщество за поддержку и отметил, что это помогает поддерживать все социальные выплаты в полном объеме, а также открывать новые программы помощи.
Также Шмыгаль рассказал, что Кабинет министров запускает специальную платформу для сбора средств в мире в поддержку Украины в рамках глобального проекта United24. Каждый человек в мире сможет сделать пожертвование и помочь Украине бороться за свою свободу.
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