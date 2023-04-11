Шмыгаль заявил, что ВСУ могут начать контрнаступление летом

Премьер заявил, что правительство страны испытывает давление со стороны населения страны по поводу начала контрнаступления.

Контрнаступление украинских военных может начаться летом и Украина должна сделать все, чтобы силы обороны были готовы на все 100%.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, который находится с рабочей поездкой в Вашингтоне, информирует The Hill.

Шмыгаль заявил, что правительство страны испытывает давление со стороны населения страны по поводу начала контрнаступления.

"Однако мы не чувствуем никакого давления со стороны наших партнеров и союзников. Они понимают, что чтобы мы начали контрнаступление, нам нужна более чем стопроцентная готовность", — сказал он.

На вопрос о том, повлияет ли как-то на украинское контрнаступление утечка секретных документов, Шмыгаль заявил, что Украина обязательно освободит все свои территории.

"Мы неоднократно доказывали, что можем это сделать. От наших международных партнеров мы просим больше военного потенциала, такого как танки, боеприпасы, самолеты, бронетехника", – отметил он.

Кроме того, украинский премьер заявил, что Украина несет большие потери из-за войны, как экономических, так и человеческих, но это не значит, что у украинцев нет мужества бороться до победы.

Напомним, ранее сообщалось, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что предстоящее контрнаступление ВСУ приблизит финал войны. Он прокомментировал предстоящее масштабное контрнаступление украинских защитников. По его словам, они будут освобождать оккупированные Россией территории.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Соединенных Штатах Америки считают, что украинские военные могут "значительно отставать" от начальных целей ожидаемого контрнаступления. Причина этого – проблемы ВСУ с накоплением войск, боеприпасов и техники.

Читайте также: