Шмыгаль и Боррель обсудили военную поддержку Украины, усиление санкций и конфискацию российских активов

Украина также заинтересована в инициативе по созданию военной миссии Европейского Союза.

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время двусторонней встречи в Брюсселе с высоким представителем Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем обсудили военную поддержку Украины, усиление санкций и конфискацию российских активов.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Премьер Украины подчеркнул, что поскольку нет никаких признаков того, что Россия готова прекратить войну, крайне важна оперативная и бесперебойная поставка военной помощи.

"Украина заинтересована в вашей инициативе по созданию военной Миссии ЕС по поддержке для Украины в рамках Совместной политики безопасности и обороны. Главной ее задачей должна стать организация базовой и специальной подготовки украинских военнослужащих. Структуры Украины и ЕС должны совместно проработать этот вопрос для скорейшего развертывания миссии", – отметил глава правительства Украины.

Шмыгаль также призвал партнеров активизировать работу по внедрению 8-го пакета антироссийских санкций, куда бы вошло полное энергетическое эмбарго и отключение всех российских и белорусских банков от SWIFT.

"Сейчас Украина завершает формирование перечня предложений. При их проработке были учтены наиболее резонансные преступления России", — отметил премьер-министр Украины.

Стороны обсудили также усиление сотрудничества Украины и ЕС по поиску, конфискации и передаче активов России на восстановление нашего государства. Премьер-министр Украины выразил надежду, что все государства-члены как можно быстрее примут соответствующее законодательство на национальном уровне.

Напомним, Шмыгаль ожидает, что Германия увеличит поставки тяжелого вооружения: премьер приехал с рабочим визитом в ФРГ.

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