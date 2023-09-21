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Шмыгаль о последствиях массированной атаки по Украине: 20 пострадавших, 40 поврежденных зданий

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
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Шмыгаль о последствиях массированной атаки по Украине: 20 пострадавших, 40 поврежденных зданий

Премьер Денис Шмыгаль сообщил последствия массированной атаки по Украине/Коллаж: ТСН.ua

По словам премьера, спасатели с самого утра разбирают завалы и достают пострадавших.

В результате массированной ракетной атаки по Украине со стороны оккупантов 21 сентября пострадали 20 человек и повреждены 40 зданий.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Он уточнил, что ночью российские войска выпустили по мирным городам Украины 43 ракеты.

"В результате этой террористической атаки было повреждено около 40 зданий, пострадали два десятка человек", — отметил глава правительства.

"Наши спасатели с самого утра разбирают завалы, достают пострадавших и оказывают всю необходимую помощь. Спасибо им за службу. А также спасибо нашим силам ПВО, сбившим большинство ракет, чем спасли не одну человеческую жизнь", – отметил Шмыгаль.

Разрушения в Черкассах после ракетной атаки 21 сентября / © Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
Разрушения в Черкассах после ракетной атаки 21 сентября / Фото: Глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

Ракетная атака по Украине

Российская армия устроила массированную атаку по Украине десятками ракет ночью и утром 21 сентября. Силам ПВО удалось сбить 36 из 43 запущенных вражеских целей. Зафиксированы попадания и падение обломков в разных областях. В частности, повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Мощные взрывы! Россия запустила ракеты, меняющие направление! — Подробности от Игната

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Дата публикации
Просмотры
1135
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