Шмыгаль о санкциях против России: "Агрессор должен быть откинут не в 90-е годы, а в 19 век"

По словам Дениса Шмыгаля, Россия изолирована, но этого мало.

Гуманитарная и финансовая помощь, а также санкции против агрессора стали ключевыми направлениями поддержки мира Украины во время войны, начатой РФ.

Об этом на первом заседании Кабинета министров от 24 февраля сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Он рассказал, что гуманитарная помощь теперь едет через границу без очередей за 10 минут по декларации на 1 страницу. С 4 марта в Украину ввезли уже 160 тысяч тонн такой гумпомощи.

"Далее по санкциям: они уже беспрецедентны. Россия изолирована, но этого, безусловно, мало. Агрессор должен быть откинут не в 90-е годы, а в 19 век. Поэтому продолжим говорить с партнерами по эмбарго на покупку нефти, по запрету захода российских кораблей в европейские порты, по прекращению работы в России всех западных компаний", – заявил он.

Также Шмыгаль отметил, что каждый день ведутся разговоры о финансовой поддержке Украины.

"Более 3 млрд долларов уже получили. Еще по 10 млрд долларов ведем переговоры. И это только начало",– добавил премьер-министр.

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