Шмыгаль о ситуации в Мариуполе: "Уничтожены более 95% зданий, будут десятки тысяч жертв"

По словам Шмыгаля, в Мариуполе очень тяжелая ситуация, уничтожено более 95% всех сооружений, "Азовсталь" остается окруженной.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Мариуполе в результате российской агрессии уничтожено более 95% всех сооружений.
Об этом он сказал в интервью журналистам польского общественного вещателя TVP.
“В Мариуполе очень тяжелая ситуация. Как говорил мэр Мариуполя: "Если где-то есть ад на земле, он сегодня в Мариуполе". Там действительно уничтожено более 95% всех построек, в том числе гражданских, жилья людей. "Азовсталь" остается окруженной, идут тяжелые бои. Вчера-сегодня российские войска пытались прорваться и заходили уже в периметр завода”, — заявил Шмыгаль.
Он отметил, что украинские защитники достойно отражают атаки россиян.
Премьер-министр отметил, что не владеет точной информацией о количестве жертв среди мирного населения в Мариуполе.
«Я могу только подтвердить, что это действительно будут десятки тысяч. У нас нет доступа, мы видим только скудные видеокадры из Мариуполя. Мы видим, что могилы людей прямо во дворах, то есть их, братские могилы, создавали прямо там, где были эти жертвы. Сколько их еще есть под завалами, никто не знает. Город фактически наполовину оккупирован, поэтому нет доступа. Но, сравнивая с теми трагедиями, которые происходили в других городах, там, где мы получили доступ, где мы посчитали количество жертв, в Мариуполе это, безусловно, десятки тысяч гражданских людей”, — заявил Шмыгаль.
Напомним, что на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе во время прекращения огня российские оккупанты из ПТРК подбили автомобиль, который ехал, чтобы эвакуировать гражданских. В результате один боец погиб, шестеро ранены.
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