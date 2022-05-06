Шмыгаль о ситуации в Мариуполе: "Уничтожены более 95% зданий, будут десятки тысяч жертв"

Шмыгаль о ситуации в Мариуполе: "Уничтожены более 95% зданий, будут десятки тысяч жертв"

По словам Шмыгаля, в Мариуполе очень тяжелая ситуация, уничтожено более 95% всех сооружений, "Азовсталь" остается окруженной.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Мариуполе в результате российской агрессии уничтожено более 95% всех сооружений.

Об этом он сказал в интервью журналистам польского общественного вещателя TVP.

“В Мариуполе очень тяжелая ситуация. Как говорил мэр Мариуполя: "Если где-то есть ад на земле, он сегодня в Мариуполе". Там действительно уничтожено более 95% всех построек, в том числе гражданских, жилья людей. "Азовсталь" остается окруженной, идут тяжелые бои. Вчера-сегодня российские войска пытались прорваться и заходили уже в периметр завода”, — заявил Шмыгаль.

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Он отметил, что украинские защитники достойно отражают атаки россиян.

“Защищают этот... клочок земли, оставшийся свободным в этом городе. Там, к сожалению, остаются гражданские – женщины и дети… Мы работаем с ООН – удалось организовать один зеленый коридор. Совместно с Организацией Объединенных Наций мы вывезли 156 первых людей с "Азовстали", сейчас добиваемся, чтобы россияне дали согласие и дали возможность вывезти остальных граждан с "Азовстали", — подчеркнул глава правительства.

Премьер-министр отметил, что не владеет точной информацией о количестве жертв среди мирного населения в Мариуполе.