Шмыгаль отметил, что Украина должна быстро переходить к "Экономике военного положения": что это значит

Шмыгаль отметил, что Украина должна быстро переходить к "Экономике военного положения": что это значит

Премьер призвал местные власти и бизнес обеспечить людей работой и возобновить производство.

Украина должна быстро переходить к «Экономике военного положения» — отстроить эффективную работу всех необходимых предприятий, мобилизовать ресурсы, создать новую логистику.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеообращении 6 марта.

Глава правительства обратился к местным органам власти тех регионов, которые сейчас размещаются в тылу, с призывом обеспечить людей работой.

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"До войны мы с вами много говорили об индустриальных парках. Теперь ваши разработки в этом направлении должны стать основой для развертывания предприятий, которые будут работать ради нашей победы", — отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр также обратился к бизнесу с призывом возобновить производства, если в регионе нет опасности.

Напомним, что правительство урегулировало выплату единовременной материальной помощи застрахованным лицам в связи с утратой части зарплаты (дохода), работы (экономическая деятельность) в результате боевых действий. Украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат от государства по 6500 гривен помощи. На это было выделено 21,5 млрд грн.