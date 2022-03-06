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Шмыгаль отметил, что Украина должна быстро переходить к "Экономике военного положения": что это значит

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Шмыгаль отметил, что Украина должна быстро переходить к "Экономике военного положения": что это значит

Правительственный портал

Премьер призвал местные власти и бизнес обеспечить людей работой и возобновить производство.

Украина должна быстро переходить к «Экономике военного положения» — отстроить эффективную работу всех необходимых предприятий, мобилизовать ресурсы, создать новую логистику.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеообращении 6 марта.

Глава правительства обратился к местным органам власти тех регионов, которые сейчас размещаются в тылу, с призывом обеспечить людей работой.

"До войны мы с вами много говорили об индустриальных парках. Теперь ваши разработки в этом направлении должны стать основой для развертывания предприятий, которые будут работать ради нашей победы", — отметил Денис Шмыгаль.

Премьер-министр также обратился к бизнесу с призывом возобновить производства, если в регионе нет опасности.

Напомним, что правительство урегулировало выплату единовременной материальной помощи застрахованным лицам в связи с утратой части зарплаты (дохода), работы (экономическая деятельность) в результате боевых действий. Украинцы, потерявшие работу из-за войны, получат от государства по 6500 гривен помощи. На это было выделено 21,5 млрд грн.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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