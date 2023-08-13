Шмыгаль предупредил о новых массированных ударах России по энергосистеме: как к этому готовится Украина

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил украинцев об угрозе новых массированных ракетных ударов по украинской энергетической системе.

Об этом он написал в Facebook.

Шмыгаль отметил, что сейчас:

Отремонтировано 5 атомных блоков, еще 4 в ремонте.

По ТЭС отремонтировано 62% энергоблоков от запланированных.

По ТЭЦ: отремонтировано 70%.

По ГЭС: отремонтированы и находятся в ремонте 32 агрегата.

"Укрэнерго" почти на 80% отремонтировало магистральные сети. Высоковольтные подстанции уже восстановлены до уровня довоенного положения.

"Ремонтная кампания идет по плану. Формируем многоуровневую защиту для энергетических объектов. Расширяем программу обмена ламп накаливания на светодиодные, которую Правительство реализует совместно с Евросоюзом. Теперь ею смогут воспользоваться учреждения культуры, органы соцзащиты, ОСМД, библиотеки и музеи, спортивные организации и другие. Цель — заменить 50 млн ламп, чтобы снизить нагрузку на энергосистему", — сообщил глава правительства.

Напомним, заместитель министра энергетики Фарид Сафаров сообщил, что в Украине проходит крупнейшая ремонтная кампания энергетической системы за все времена независимости.

Читайте также: