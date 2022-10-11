Шмыгаль призвал граждан сегодня также ограничить энергопотребление в пиковые часы

Правительство просит граждан во вторник ограничить потребление электроэнергии с 17:00 до 23:00.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал граждан сегодня также ограничить энергопотребление с 17:00 до 23:00.

Об этом глава правительства написал в Telegram.

Премьер рассказал, что 10 октября украинцы по всей стране, откликнувшись на призыв, добровольно снизили потребление электроэнергии в среднем на 10%.

"Сегодня мы также будем просить ограничить потребление электроэнергии. Так же в часы пик — с 17:00 до 23:00 просим не включать энергоемкие приборы: электроплиты, электрочайники, электроинструменты, обогреватели и кондиционеры, духовки и утюги, микроволновки, Стиральные и посудомоечные машины. Это очень важно для стабильной работы нашей энергосистемы", — обратился премьер.

Также, по его словам, из-за необходимости восстановить поврежденную критическую инфраструктуру в некоторых регионах будет применен график отключения электроэнергии.

Атака на энергосистему Украины

10 октября атака России на энергосистему Украины стала самой масштабной с начала войны. оккупанты наносили удары по всей цепи поставки электроэнергии. В частности, в результате ракетного удара по Львову около 90% города оказались без электроснабжения.

Министр энергетики Герман Галущенко призвал украинцев помочь государству и снизить потребление энергии. Он добавил, что восстановление поврежденных объектов уже происходит.

Из-за массированного обстрела и повреждения объектов инфраструктуры компания "ДТЭК" вводит почасовые отключения электроэнергии в Киеве и области.

Президент Владимир Зеленский призвал украинцев экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы – от 17 до 22.00.

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