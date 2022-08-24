Шмыгаль рассказал, что вошло в крупнейший пакет военной помощи Украине от США

США утвердили пакет военной помощи Украине почти на 3 млрд долларов.

Сегодня, 24 августа, Соединенные Штаты Америки выделили Украине крупнейший пакет военной помощи – на 2,98 млрд долларов. Это самый большой пакет военной помощи с начала войны, 24 февраля.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что именно будет включать военную помощь от США.

"Ценный подарок Украине ко Дню Независимости! Президент США Джо Байден объявил о выделении почти 3 млрд долларов военной помощи нашему государству. В пакет вошли системы противовоздушной обороны, беспилотные авиационные комплексы, артиллерийские системы и радары. Весомый вклад в нашу победу!" — отметил он.

Кроме того, по его словам, сегодня в госбюджет через механизм Всемирного банка поступило еще 3 млрд долларов безвозвратной грантовой помощи от Соединенных Штатов. Это первый транш из дополнительных 4,5 млрд долларов прямой бюджетной поддержки.

Напомним, Шмыгаль назвал год, когда Украина будет полностью готова к вступлению в Евросоюз.

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