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Шмыгаль рассказал, как Украина будет защищать энергетическую систему от ракетных ударов России

Автор
Мария БойкоМария Бойко
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Шмыгаль рассказал, как Украина будет защищать энергетическую систему от ракетных ударов России

Денис Шмигаль / Фото: Associated Press

Кабмин внес ряд изменений в деятельность энергетической системы.

Кабинет министров Украины упростил процедуры установки мобильных генерирующих газотурбинных установок и сопутствующей инфраструктуры. Также в Украине были сняты бюрократические ограничения для проведения линий электропередачи и установки подстанций. Это все должно оградить украинскую энергетику от террористических ударов РФ.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава украинского правительства подчеркнул, что в Украине будет децентрализация генерации, чтобы оградить энергообъекты от ракетных ударов российских террористов. Для этого Кабмин принял важные решения.

"Один из способов защиты энергообъектов от вражеских атак — децентрализация генерации. Ее мобильность — залог безопасности. Сегодня Правительство упростило процедуры установки мобильных генерирующих газотурбинных установок и сопутствующей инфраструктуры. Также сняли бюрократические преграды для проведения воздушных линий электропередачи и подстанций. Это ускорит энергетическое восстановление и создаст прочную, менее уязвимую к врагу систему", — сообщил он.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский предупредил украинцев об угрозе новых ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Он призвал местные власти готовиться к такому сценарию.

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Дата публикации
Просмотры
62
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