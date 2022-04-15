Шмыгаль рассказал о первом этапе восстановления Украины и что уже удалось сделать

Шмыгаль рассказал о первом этапе восстановления Украины и что уже удалось сделать

Процесс полного обезвреживания взрывоопасных предметов займет время, в некоторых областях это могут быть месяцы, сказал Шмыгаль.

Правительство начало реализацию плана восстановления Украины. Первый этап касается безопасности граждан. Поэтому на освобожденных от российского оккупанта территорий начали процесс разминирования.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в видеообращении 15 апреля.

По его словам, российская армия оставила тысячи мин, снарядов и бомб. Герои-пиротехники обезвредили уже более 80 тысяч. Каждый день по 4-5 тысяч опасных предметов нейтрализуются. Но, как он добавил, еще месяцами, годами украинцы будут находить и обезвреживать остатки русского мира.

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Поэтому Кабинет Министров уже сейчас начал работу над созданием Международного центра разминирования. Об этом глава украинского правительства говорил с заместителем Генсекретаря ООН, с лидерами европейских стран и всеми нашими партнерами, которые вместе с нами посещали Бучу и Бородянку. Также Шмыгаль сообщил, что Министерство реинтеграции совместно с Министерством внутренних дел и другими министерствами должно разработать многолетнюю Государственную противоменную стратегию.

"Процесс полного обезвреживания займет время, в определенных областях это могут быть месяцы. Министерство реинтеграции совместно с Министерством внутренних дел и другими министерствами должно разработать многолетнюю Государственную противоминную стратегию. Такая стратегия должна включать не только поэтапный поиск и обезвреживание взрывоопасных предметов, но также должно охватить другие сферы – от учений в школах до коммуникационных кампаний, рассказывающих, как выглядят эти предметы.

Ужас, который мы увидели в Ирпене, Буче, Бородянке, десятках других сел и городов, невозможно описать. Наши саперы находят заминированные детские игрушки, стиральные машины, мешки с картофелем, детские площадки . В лесах расставлены сотни растяжек, а в полях зарыты тысячи мин. Действия российских войск на территории Украины – это чистое зло, которое должно быть наказано и никогда не может быть извинено", — отметил премьер Украины.

Шмыгаль добавил, что на официальном сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заработала интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков.

"Я отдельно прошу и обращаюсь к родителям из городов и сел, которые были деоккупированы: рассказывайте детям об опасности, не отпускайте их на прогулки за пределы населенных пунктов, за пределы территории, где уже проведена противоминная работа. Министерству внутренних дел уже поручено увеличить численность саперов и спасателей, чтобы ускорить эту работу. Но проверить придется тысячи квадратных километров территории, поэтому прошу всех быть внимательными и ответственными", — призвал Шмыгаль.

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