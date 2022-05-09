Шмыгаль сообщил, какой во время войны дефицит бюджета ежемесячно имеет Украина

Шмыгаль сообщил, какой во время войны дефицит бюджета ежемесячно имеет Украина

Сумма средств в госбюджете, которая необходима стране для выживания во время войны, значительно, драматично превышает бюджет мирного времени.

Военный бюджет в разы превосходит потребности бюджета мирного времени.

О каких суммах идет речь, в интервью "РБК-Украина" рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Потребности, оцененные нашим Министерством экономики и подтвержденные МВФ и Всемирным банком, на уровне дефицита бюджета 4,5-5 млрд долларов в месяц. Сюда входят поставки оружия, выплата дополнительных увеличенных платежей армии, гуманитарная, социальная поддержка. Сейчас у нас начинаются новые вызовы – это разминирование и работы по восстановлению", — заявил глава украинского правительства.

Шмыгаль отметил, что на восстановление в освободившихся областях и территориях уже выделено 1,6 млрд гривен. Это только первоочередное восстановление: очистка дорог, разбор завалов, ремонт окон и крыш. Даже эти вещи стоят очень дорого. Полноценное восстановление будет гораздо дороже, добавил премьер.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 75-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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