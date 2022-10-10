Шмыгаль сообщил, когда в регионах возобновят электроснабжение после массированных обстрелов Украины

Большинство объектов энергетической инфраструктуры специалисты, которые сразу после ракетных обстрелов РФ 10 октября приступили к ликвидации последствий, смогут восстановить уже сегодня. Часть заработает завтра, 11 октября.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины.

По его данным, уже возобновлено энергоснабжение в городе Сумы, идет процесс в Житомире и Харькове. Введен график аварийных отключений в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

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"Десяти ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в 11 областях и городе Киеве. Электроснабжение нарушено практически по всей стране. В 8 регионах есть проблемы с водоснабжением... Никакие ракеты не сломают нашу веру в победу. Продолжаем работу", — пишет Шмыгаль.

Премьер призвал всех украинцев ограничить потребление электроэнергии, особенно вечером. По его словам, это крайне важно и речь идет только об этих нескольких днях, пока продолжаются восстановления и ремонтные работы.

"По возможности не включайте наиболее энергозатратные приборы (электрообогреватели, бойлеры, электроплиты, микроволновки, стиральные машины, электрочайники, кофеварки, утюги). Это уменьшит нагрузку на нашу энергосистему и позволит максимально быстро восстановить инфраструктуру. Сохраняем спокойствие!", - добавил Шмыгаль.

Напомним, жителей Николаева предупредили об отсутствии уличного освещения.

Как сообщалось, около 90% Львова – без электроснабжения, трамваи и троллейбусы не курсируют.

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