Шмыгаль сообщил, сколько инфраструктурных объектов Украины оккупанты повредили за утро

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате атак РФ 10 октября повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах Украины и Киеве.

Об этом говорится в телеграмме Дениса Шмыгаля.

По его словам, главная цель российских военных преступников – посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. Он заверил, что все службы работают на местах и оперативно восстанавливают инфраструктуру.

"Российские террористы сегодня массово обстреливают украинские города. Под ударами гражданская и критическая инфраструктура. Одними из первых целей стали детская площадка, музеи и образовательные учреждения. К сожалению, погибли люди. По состоянию на 11:00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и городе Киеве", — написал премьер.

Шмыгаль уточнил, что сейчас часть областей из-за обстрелов РФ обесточены. Впрочем, заверил, что специалисты прилагают все усилия для возобновления подачи света.

"Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью. Спасибо нашим спасателям и медикам, которые сейчас в эпицентрах обстрелов спасают жизнь людей. Спасибо нашим энергетикам, которые под обстрелами возобновляют питание городов... Мы знали, с кем имеем дело и потому так важно обеспечить нашу победу. Оставайтесь в укрытиях. Слава Украине!", — подытожил он.

Обстрелы Украины

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на 11:35 10 октября известно, что оккупанты выпустили по Украине 83 ракеты, 43 из них сбиты.

В свою очередь глава государства Владимир Зеленский на фоне массированных атак РФ записал видео со двора Офиса президента и заявил, что у россиян есть две цели, в частности, энергообъекты и мирное население: "Враг хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди побежали. Но бежать мы можем только вперед – и демонстрируем это на поле боя. Так будет и дальше".

Украинский президент призвал 10 октября находиться в укрытиях.

В связи с масштабными атаками россиян учебные заведения Украины переводят на дистанционку до 14 октября. С соответствующей инициативой выступил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет .

Все, что известно о ракетном ударе России по Киеву и ряду других городов, читайте здесь.

Читайте также: