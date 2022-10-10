Шмыгаль сообщил, сколько инфраструктурных объектов Украины оккупанты повредили за утро

Российские оккупанты 10 октября массово обстреливают украинские города, в частности, гражданскую и критическую инфраструктуру.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате атак РФ 10 октября повреждено по меньшей мере 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах Украины и Киеве.
Об этом говорится в телеграмме Дениса Шмыгаля.
По его словам, главная цель российских военных преступников – посеять панику, испугать, оставить украинцев без света и тепла. Он заверил, что все службы работают на местах и оперативно восстанавливают инфраструктуру.
"Российские террористы сегодня массово обстреливают украинские города. Под ударами гражданская и критическая инфраструктура. Одними из первых целей стали детская площадка, музеи и образовательные учреждения. К сожалению, погибли люди. По состоянию на 11:00 повреждены 11 важных инфраструктурных объектов в 8 регионах и городе Киеве", — написал премьер.
Шмыгаль уточнил, что сейчас часть областей из-за обстрелов РФ обесточены. Впрочем, заверил, что специалисты прилагают все усилия для возобновления подачи света.
"Нужно быть готовыми к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью. Спасибо нашим спасателям и медикам, которые сейчас в эпицентрах обстрелов спасают жизнь людей. Спасибо нашим энергетикам, которые под обстрелами возобновляют питание городов... Мы знали, с кем имеем дело и потому так важно обеспечить нашу победу. Оставайтесь в укрытиях. Слава Украине!", — подытожил он.
Обстрелы Украины
Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что по состоянию на 11:35 10 октября известно, что оккупанты выпустили по Украине 83 ракеты, 43 из них сбиты.
В свою очередь глава государства Владимир Зеленский на фоне массированных атак РФ записал видео со двора Офиса президента и заявил, что у россиян есть две цели, в частности, энергообъекты и мирное население: "Враг хочет, чтобы мы испугались, чтобы люди побежали. Но бежать мы можем только вперед – и демонстрируем это на поле боя. Так будет и дальше".
Украинский президент призвал 10 октября находиться в укрытиях.
В связи с масштабными атаками россиян учебные заведения Украины переводят на дистанционку до 14 октября. С соответствующей инициативой выступил министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет .
Все, что известно о ракетном ударе России по Киеву и ряду других городов, читайте здесь.
Читайте также:
- "Мы не боимся, на каждый удар будет жесткий ответ" – Ермак о массированном ракетном обстреле Украины
- Пешеходный мост Кличко — не крымское "позорище" Путина: стеклянная переправа в Киеве выдержала ракетную атаку оккупантов (видео)
- Несокрушимые: во время ракетных обстрелов киевляне поют на всех станциях метро (видео)