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Шмыгаль сообщил, сколько в Украине вынужденных переселенцев и сколько вернувшихся из-за границы

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Шмыгаль сообщил, сколько в Украине вынужденных переселенцев и сколько вернувшихся из-за границы

Денис Шмыгаль / Facebook

Количество переселенцев равно количеству вернувшихся на Родину.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что уже освобожденные территории государство шаг за шагом будет восстанавливать, а также будет помогать всем, кто вынужденно переехал и кто остался.

Об этом глава правительства сказал в видеообращении 7 апреля.

"Будем помогать всем, кто вынужденно переехал и кто остался. По состоянию на 6 апреля в Украине официально зарегистрировано более 500 тысяч новых вынужденных переселенцев. Столько же людей уже вернулись на Родину из-за границы", – сообщил Шмыгаль.

Брифинг Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 7 апреля 2022 года

Брифинг Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля 7 апреля 2022 года

Напомним, ранее премьер сообщил, что общая сумма потерь Украины от вторжения России будет значительно превышать 1 трлн. дол.

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