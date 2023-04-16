Шмыгаль: Усталость от войны — это российский нарратив, мы настроены на победу

Украинцы готовы сражаться за свою землю.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинцы готовы и дальше бороться против российских оккупантов, а разговоры об усталости от войны являются кремлевским нарративом.
Об этом глава украинского правительства сказал на пресс-конференции во время визита в столицу США.
Политик отметил, что никакой усталости от военной поддержки союзниками не существует, а Украина, по его словам, продолжает тесное сотрудничество с партнерами.
"Усталость от войны в Украине — это российский нарратив. Мы объединены с нашими партнерами, никакой усталости от военной или донорской поддержки нет", — заявил Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что украинцы настроены победить в войне с российскими захватчиками и вернуть временно оккупированные территории.
"Мы настроены победить в этой войне и освободить наши территории. Указал на это в разговоре с журналистами по итогам визита в Вашингтон", — добавил он.
Политик добавил, что по результатам переговоров с министрами финансов стран G7 в рамках Spring Meetings Rbtd получил заверения в дополнительной поддержке на сумму более 5 млрд долларов. В частности, Украина договорилась о дополнительных пакетах поддержки с Францией, Германией и Великобританией.
Кроме того, Швейцария намерена предоставить Украине 1,8 млрд франков в течение следующих шести лет, а Дания планирует создать специальный фонд, наполнив его на 1 млрд евро.
Ранее Шмыгаль заявил, что контрнаступление ВСУ может начаться уже в ближайшее время. Соединенные Штаты поддерживают планы украинского военного командования.
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