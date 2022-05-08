Шмыгаль встретился с главой Бундестага в Киеве: о чем говорили

Шмыгаль встретился с главой Бундестага в Киеве: о чем говорили

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел встречу с прибывшей в столицу главой немецкого Бундестага Бербель Бас.

Шмыгаль обсудил с Бербель Басс стратегически важные направления сотрудничества: оружие, санкции, финансы и европейскую перспективу.

Об этом сообщил Правительственный портал.

Также читайте Помощь украинским беженцам в Германии сейчас и с 1 июня: какие ждать изменения

Как отмечается, Шмыгаль приветствовал решение Бундестага о предоставлении Украине тяжелого оружия. По его словам, именно этот вид вооружения может помочь в защите украинских и европейских границ.

"Мы надеемся, что Германия, как один из крупнейших экспортеров оружия, может оперативно помочь и решить вопрос предоставления Украине достаточного количества качественного оружия", — сказал он.

Шмыгаль и Басс также обсудили проблемы украинского экспорта сельхозпродукции.

“Война сегодня не только в Украине. Гибридными способами Россия также ведет войну в Европе. Энергетический кризис, который она начала в прошлом году, миграционный кризис, который она хотела вызвать зверствами и убийствами гражданских людей в Украине, пищевой кризис, который она сейчас приводит к блокированию наших портов и уничтожению хранилищ зерна”, — отметил глава правительства.

Помощь Украине: США созвали военную конференцию своих партнеров

Напомним, что украинский президент Владимир Зеленский и британский премьер Борис Джонсон в очередной раз провели разговор и обсудили поддержку обороноспособности ВСУ. Во время разговора, в частности, два лидера говорили о дополнительной военной помощи Украине и привлечении виновных российских солдат к ответственности за зверства в Украине.