Шмыгаль заявил, что Украина готова демилитаризовать Крым

Украина готова демилитаризировать Крым, который российские оккупанты превратили в военную базу.

Россияне же сейчас имеют выбор – покинуть оккупированный полуостров добровольно или после демилитаризации военным путем.

Об этом во время саммита "Крымская платформа" заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

По его словам, россияне сейчас обстреливают материковую Украину с территории оккупированного полуострова, а потому военные объекты в Крыму являются законной военной целью ВСУ.

Демилитаризация Крыма необходима для безопасности Украины и Европы.

"Украина приветствовала бы добровольный вывод Россией своих войск, военной техники с территории Крыма и других временно оккупированных территорий Украины", — подчеркнул Шмигаль.

После деоккупации полуострова Украина планирует сделать из Крыма современный европейский курорт. Это станет частью плана по восстановлению Украины после войны, представленного в Лугано.

Глава правительства подчеркнул, что Крым станет частью европейского транспортного пространства, будет интегрирован в европейскую сеть дорог, речь идет о создании мощного авиахаба.

Шмыгаль добавил, что будет представлен новый бренд "Крым-365". Он предполагает создание инфраструктуры круглогодичного отдыха. Планируется строительство гостиниц в сотрудничестве с мировыми лидерами рынка, реализация медицинского туризма, строительство крупнейшей концертной площадки. Также в Крыму будут реализовываться энергетические проекты.

Напомним, деоккупация Крыма состоится точно, и для этого Украина будет использовать любые пути. В то же время, глава государства Владимир Зеленский подчеркнул, что боевые действия никогда не будут направлены против гражданского населения Крыма.

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