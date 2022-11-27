Шмыгаль заявил, что Украине удалось стабилизировать энергосистему: какой сейчас дефицит мощностей

Энергосистему Украины к концу текущей недели, 27 ноября, после массированных обстрелов РФ удалось стабилизировать энергетикам. Дефицит мощностей остается на уровне около 20%.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмигаль в Facebook.

По его данным, над ремонтом разрушенных оккупантами сетей ежедневно работает более 1000 специалистов.

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"Неспособные победить на поле боя российские террористы пытаются уничтожить украинскую энергосистему, чтобы сломить наше сопротивление. По состоянию на конец недели нам удалось стабилизировать работу энергосистемы. Дефицит мощностей остается на уровне около 20%", – написал премьер.

Глава правительства также напомнил о поддержке международных партнеров для стабилизации ситуации после обстрелов РФ. Так, "Укрэнерго" получит от ЕБРР и Нидерландов 372 млн. евро для оперативного ремонта сетей. Норвегия выделяет "Нафтогазу" 200 млн евро для закупки газа в наши ПХГ. ЕБРР также выделяет на эти нужды 300 млн. евро.

"Правительство Украины передает 12,7 млрд грн на дополнительные закупки газа в наши хранилища. ЕС запускает программу "Генераторы надежды". Энергетическое оборудование для нашей энергосистемы прямо сейчас передают десятки стран", — добавил премьер.

В последний раз россияне массированно атаковали Украину 23 ноября. Тогда из-за российских обстрелов и снижения частоты в энергосистеме в Украине даже отключили от энергосистемы блоки на трех АЭС.

Комментируя это, директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация с ядерной безопасностью в стране становится все более нестабильной.

В то же время глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предупредил, что российские оккупационные войска могут устроить новые обстрелы объектов энергетики Украины в течение следующей недели.

Украинцы призывают максимально подготовиться к потенциальной атаке. Что именно нужно сделать, читайте здесь.

По состоянию на утро воскресенья, 27 ноября, во Львовской области все еще без света было более 700 населенных пунктов области.

А в Киеве и области, хоть и удалось наладить ситуацию с водой, светом и связью, утром снова ввели экстренные отключения электроэнергии.

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