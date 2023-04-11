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"Шокированы современным оснащением наших школ и больниц": россияне вывозят из Луганщины технику и мебель

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
702
Время на прочтение
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"Шокированы современным оснащением наших школ и больниц": россияне вывозят из Луганщины технику и мебель

Фото: Associated Press

Оккупанты воруют с временно захваченной Луганщины всю технику и мебель.

Российские захватчики вывозят технику и мебель из государственных учреждений, больниц и школ временно захваченной Луганской области.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация.

"В Белокуракино захватчики и местные предатели вынесли из зданий госучреждений аппаратуру и мебель. По словам свидетелей, россияне были удивлены современным оснащением наших школ и больниц. В обмен на "русский мир" они уносят все, что имеет ценность", — говорится в сообщении.

Кроме того, враг не прекращает обстреливать населённые пункты вдоль линии фронта. Не жалеют оккупанты и гражданских.

"Захватчикам безразлично, что там гражданские. Противнику все равно, каких взглядов эти люди и почему до сих пор остаются в полуразрушенных селах. Артиллерия разрушает все – жилье, хозяйственные здания и административные", – говорит исполняющий обязанности начальника областной военной администрации Алексей Смирнов.

Напомним, в населенных пунктах Щастинского района Луганской области захватчики выселяют людей из собственных домов, чтобы раздать пустые квартиры российским оккупантам.

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Дата публикации
Просмотры
702
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