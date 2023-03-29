Шокирующая сумма: стало известно, сколько Украина тратит ежемесячно на войну

В то же время государство нуждается в восстановлении и реконструкции до 411 млрд дол.

На военную кампанию Украина тратит 130 млрд. грн. в месяц, а доходы государства составляют всего 80 млрд. грн. Сейчас необходимо создать условия для финансирования военного бюджета.

Об этом сообщает Европейская бизнес ассоциация по результатам встречи с главой Минфина Украины Сергеем Марченко.

"Ключевая задача – создать условия для финансирования военного бюджета (ведь сейчас госбюджет получает 80 млрд грн доходов, а на военную кампанию тратится 130 млрд грн в месяц). В ВРУ уже поддержаны изменения в государственный бюджет, которыми увеличены расходы на военные нужды", – говорится в заявлении ЕБА.

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В то же время Марченко напомнил, что Всемирный банк публиковал свежее исследование о нанесенных украинской экономике убытках и потерях. Так, на сегодняшний день Украина нуждается для восстановления и реконструкции в сумме до 411 млрд дол.

В ЕБА назвали ключевые направления восстановления. Речь идет об энергетической инфраструктуре, разминировании, вопросе потерянного или поврежденного жилья, вопросе социальной инфраструктуры (школы, больницы и т.п.), создании условий для развития бизнеса (кредитные и грантовые программы, страхование военных рисков и т.п.).

Напомним, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин рассказал, что по одним данным цифра разрушений в Украине достигает около 430 млрд долл., а по другим – 700 млрд дол. И это не конечная сумма, ведь война продолжается. В частности, в Украине было разрушено жилье на 150 млрд дол.

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