Шокирующее признание военного, охранявшего "Чонгар": "Нас сдали – у нас был всего 1 БТР"

Пограничники докладывали начальству о военной активности врага в Крыму, однако там уверяли, что "все хорошо, это у них учения, ничего такого страшного".

Украинский пограничник Алексей Ружиненко, служивший на КПВВ "Чонгар" на админгранице с оккупированным Крымом, рассказал о начале полномасштабной войны. Он объяснил, почему врагу удался блицкриг на юге.

Об этом пограничник рассказал в интервью "Крым. Реалии".

Ружиненко в ночь на 24 февраля 2022 года нес службу на КПВВ "Чонгар" в Херсонской области. Он стал свидетелем первых минут полномасштабной войны. Видел как колонны российской военной техники заходили из Крыма. В день полномасштабного вторжения Ружиненко попал в плен.

Первые признаки вторжения пограничник заметил 23 февраля.

"Где-то днем уже приезжали люди, то есть с территории Крыма ехали в Украину, и говорили, что там какие-то войска стягиваются ближе к границе. Мы передавали на отдел. (Нам – ред.) говорили: "Все хорошо, это у них учения, ничего такого страшного". Потом уже ближе к 10-11 вечера у них потух свет. Еще какое-то время, может, час, люди оттуда выезжали и заезжали. Говорили, что там очень много военных, танки, БТРы. Мы тоже напряглись чуть-чуть и передавали", – рассказал Ружиненко.

Наряд Алексея доложил о "Градах". Около 1:00 – 2:00 к пограничникам приехало начальство. По словам Ружиненко, майор даже выходил на Чонгарский мост, но потом уехал на своей машине.

"Лейтенант подошел к нам, сказал, что собираемся, одеваем бронежилеты, каски и спускаемся в окопы. Мы спустились в окопы. Так ничего, в принципе, не говорил, что какой-то бой будет, еще что-то. У нас один БТР был и, в принципе, все. У всех – пистолеты и автоматы, и больше ничего не было", – вспоминает пограничник.

Большая война, как говорит Алексей, началась под утро. Подтел вражеский дрон и вернулся назад. Буквально через 30 секунд начался обстрел из "Градов". Пограничники успели забежать в укрытие. По мнению Ружиненко, обстрел продолжался 40 минут.

Алексей также поделился мнением, почему у россиян удался блицкриг на юге Украины:

"Мне кажется, что просто сдали нас и все. Слов даже нет. Просто сдали и все".

К слову, генерал-майор Андрей Соколов рассказывал, почему не были подорваны мосты на Чонгаре.

Читайте также: