Шольц назвал одну из целей России в войне против Украины, которую нельзя допустить

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что одной из целей российской агрессии является демилитаризация Украины и этого нельзя допустить, поскольку сильные вооруженные силы Украины могут гарантировать безопасность и устойчивое прекращение огня.

Об этом Шольц сказал на совместной пресс-конференции с президентом Совета ЕС Антониу Коштой в Берлине, пишет Tagesschau.

Он заявил, что Европа должна продолжать оказывать Украине помощь, поскольку российская агрессия продолжается.

"Прекращение огня позволяет изучить пути к долгосрочному миру, сказал Шольц. Это может касаться дальнейших шагов, таких как обмен пленными или возвращение похищенных людей", — сказал Шольц.

В то же время он заявил, что демилитаризация Украины не должна состояться.

"Демилитаризация Украины была одной из военных целей России, и это не должно быть достигнуто", – заявил Шольц.

Он подчеркнул, что сильная украинская армия является лучшей гарантией безопасности. Также он дал высокую оценку поддержке Соединенных Штатов, отдельная восстановлению поставок вооружения, отметив, что такой шаг важен, поскольку не позволит РФ выиграть войну за счет ослабления Украины.

Ранее сообщалось, что США полностью возобновили поставки оружия и разведданных Украине.

Мы ранее информировали, что ВСУ нашли способ противодействия "чудо-оружию" РФ.

Читайте также: