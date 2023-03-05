Шольц назвал ответственного за прекращение войны в Украине

Канцлер признал, что полномасштабная война сейчас находится в тупике.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ответственность за прекращение войны России против Украины остается на главе РФ Владимире Путине.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на интервью у Fareed Zakaria GPS на CNN.

"Я считаю, Путину необходимо понять, что он не добьется успеха со своим вторжением и своей империалистической агрессией, и что он должен вывести войска. Это основа для переговоров", — сказал он.

Шольц признал, что полномасштабная война наносит сейчас огромный ущерб Украине. Он также заверил, что не заставит украинцев идти на неудобные компромиссы.

"Без украинцев не будет решений", – сказал Шольц.

Канцлер отметил, что Путин явно недооценил противостояние Украины и единство всех союзников Украины.

"Очень трудно судить о том, что будет дальше в Украине, но несколько абсолютно понятно: мы будем продолжать поддерживать Украину финансовой, гуманитарной помощью, а также оружием", — сказал он.

Шольц также хорошо высказался о президенте США Джо Байдене и его лидерстве во время текущего международного кризиса.

"Он очень информирован о международных отношениях. Я думаю, что он один из самых квалифицированных президентов, знающий, как обстоят дела в мире, что важно во времена, которые становятся все более опасными", — отметил Шольц.

Напомним, что между Польшей и Германией растет напряженность из-за военной помощи Украине. Об этом пишут западные СМИ.

Тем временем Вашингтон ведет переговоры с Берлином и Варшавой о проведении совместных военных маневров в Польше в ответ на угрозу восточной границы НАТО со стороны России.

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