Шольц ошеломил заявлением о закрытии неба над Украиной

Также он сказал, может ли Берлин отправить военный контингент в Украину.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что исключает отправку немецких войск в Украину, а также их участие в создании бесполетной зоны над ее территорией.

Такое заявление канцлера приводит телеканал N-TV.

“Мы не хотим идти туда (в Украину – Ред.) с нашими солдатами. Это касается и безрассудного предложения о бесполетной зоне. Это означало бы только то, что нам пришлось сбивать самолеты другой страны своими собственными”, — сказал он.

По словам Шольца, это означало бы, что Германия "находится в состоянии войны", однако войну между Североатлантическим Альянсом и Россией необходимо предотвратить.

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оккупационная армия России ежемесячно теряет 24 тысячи солдат на войне против Украины.

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