Шольц подверг критике политиков, которые предлагают передать Украине самолеты: "Нелепые просьбы"

Комментируя передачу Украине истребителей, Шольц выглядел раздраженным.
Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике немецких политиков, предлагающих передать Украине самолеты.
Об этом пишет Spiegel.
Немецкий канцлер во время своего визита в Чили заявил, что вопросы передачи Украины западных самолетов нуждаются в дальнейших дискуссиях. Шольц обвинил тех германских политиков, которые требуют передать Украине истребители в том, что они "преследуют внутриполитические мотивы вместо помощи Украине".
"Такие же нелепые просьбы, как развертывание сухопутных войск, были отклонены. Об этом сейчас все сказано, в том числе и мной", — подчеркнул он.
Немецкие СМИ отмечают, что Шольц был раздражен, комментируя передачу Украине оружия.
Напомним, ранее Шольц заявил, что вопрос о возможном предоставлении украинским Вооруженным силам западных истребителей пока не возникает.
Также немецкий канцлер подчеркнул, что планирует и дальше разговаривать с российским диктатором Путиным.
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