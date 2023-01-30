Шольц подверг критике политиков, которые предлагают передать Украине самолеты: "Нелепые просьбы"

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике немецких политиков, предлагающих передать Украине самолеты.

Об этом пишет Spiegel.

Немецкий канцлер во время своего визита в Чили заявил, что вопросы передачи Украины западных самолетов нуждаются в дальнейших дискуссиях. Шольц обвинил тех германских политиков, которые требуют передать Украине истребители в том, что они "преследуют внутриполитические мотивы вместо помощи Украине".

"Такие же нелепые просьбы, как развертывание сухопутных войск, были отклонены. Об этом сейчас все сказано, в том числе и мной", — подчеркнул он.

Немецкие СМИ отмечают, что Шольц был раздражен, комментируя передачу Украине оружия.

Напомним, ранее Шольц заявил, что вопрос о возможном предоставлении украинским Вооруженным силам западных истребителей пока не возникает.

Также немецкий канцлер подчеркнул, что планирует и дальше разговаривать с российским диктатором Путиным.

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