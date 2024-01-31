Шольц предостерегает: интересное заявление канцлера Германии о поддержке Украины

Европа должна увеличить свою поддержку Украины и убедить американских политиков разблокировать свою, ведь только европейской помощи Украине не хватит.

Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц сказал во время выступления в Бундестаге.

Поддержка не должна зависеть только от Германии

“Для меня очень важно, чтобы мы получили более широкую поддержку Европы. Она не должна зависеть исключительно от Германии… Даже если мы будем делать все возможное этого недостаточно для Украины, и мы хотим, чтобы больше государств активно присоединились, в частности, с поставкой вооружений, с тем, что они могут профинансировать”, — подчеркнул глава. правительства.

Он отметил, что вопрос будет обсуждаться в эти дни в ЕС, но процесс на этом не завершится. Во всяком случае, Германия, заверил Шольц, будет делать большой вклад в этом году и будет делать все возможное для того, чтобы общий вклад всей Европы был настолько значительным, чтобы Украина могла на него полагаться. А Путин не мог рассчитывать на то, что поддержка Украины партнерами когда-нибудь завершится.

"Он не должен так думать", — заявил политик. Шольц добавил, что Путин, очевидно, надеется на выборы в США, на то, что Европа устанет. Ситуация непростая, учитывая затягивание решения о выделении Украине более 60 млрд долларов в Соединенных Штатах, признал канцлер, но выразил оптимизм, что президенту Джо Байдену все же удастся обеспечить помощь Украине в этом году.

"А мы все будем вносить свой вклад, чтобы помочь убедить (коллег в США — Ред.), что для нас, друзей свободы и демократии, это общая задача — не оставить Украину в одиночестве", — заявил Шольц.

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Необходимое единство

Он отметил, что если бы помощь не была разблокирована, Германия оказалась бы в роли крупнейшего поставщика оружия Украине во всем мире.

Мы на международном уровне должны сделать все, чтобы до этого не дошло. Мы были бы самоуверенными, если бы думали, что сможем справиться своими силами. Это не так. Мы нуждаемся в единстве и солидарности», — подчеркнул Шольц.

Политик напомнил, что Германия уже второй после США партнер Украины с точки зрения объемов военной помощи, а предусмотренные в бюджете на 2024 год средства составляют более половины того, что будет выделено в этом году для Украины со стороны других стран ЕС. Он подчеркнул необходимость поддержки Украины в ее борьбе за свободу и чтобы эта поддержка не прекращалась.

"Это наша обязанность для свободы и безопасности в Европе", — подчеркнул канцлер.

Глава правительства ФРГ также упомянул другой вопрос, стоящий на повестке дня ЕС — вопрос европейской финансовой помощи, а именно «выделение 12 млрд евро Украине в год на ближайшие годы».

Напомним, Германия в 2024 году потратит более 7 млрд евро (7,6 млрд долларов) на помощь Украине. Европейские союзники должны усилить поддержку Киева.

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