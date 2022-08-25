Шольц приехал на базу, где тренируются украинские воины: вылез на Gepard и пообещал Украине оружие

Канцлер Германии Олаф Шольц прилетел на военную базу Путлоса в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Там тренируют украинские военные, им немецкий канцлер пообещал предоставить Украине еще больше оружия.

Об этом пишет Bild.

"Германия хочет помочь обеспечить солдатам оптимальную поддержку, в которой они нуждаются. Германия оказывает современное и эффективное оружие, потому что Украина имеет право защищать свою страну, целостность, независимость и суверенитет", — сказал Шольц.

Немецкий канцлер также осмотрел зенитную самоходную артиллерийскую установку Gepard, которую планирует передать Украине. Для этого он взобрался на Gepard и сфотографировался.

Шольц пообещал передать Украине самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и ЗРК "IRIS-Т"

Ein herausragendes Beispiel für unsere Unterstützung der ist die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte in #Putlos. Wir liefern 30 dringend benötigte Gepard-Panzer. Die Hälfte davon ist schon da. Ein wichtiger Beitrag für ihren Kampf um die Freiheit der Ukraine. pic.twitter.com/ioRHOGH5VP — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 25, 2022

Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Запад никогда не признает так называемые "референдумы" о присоединении украинских территорий к РФ.

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