Шольц приехал на базу, где тренируются украинские воины: вылез на Gepard и пообещал Украине оружие

Канцлер Германии Олаф Шольц прилетел на военную базу Путлоса в земле Шлезвиг-Гольштейн.
Там тренируют украинские военные, им немецкий канцлер пообещал предоставить Украине еще больше оружия.
Об этом пишет Bild.
"Германия хочет помочь обеспечить солдатам оптимальную поддержку, в которой они нуждаются. Германия оказывает современное и эффективное оружие, потому что Украина имеет право защищать свою страну, целостность, независимость и суверенитет", — сказал Шольц.
Немецкий канцлер также осмотрел зенитную самоходную артиллерийскую установку Gepard, которую планирует передать Украине. Для этого он взобрался на Gepard и сфотографировался.
Шольц пообещал передать Украине самоходные гаубицы, реактивные системы залпового огня и ЗРК "IRIS-Т"
Ein herausragendes Beispiel für unsere Unterstützung der ist die Ausbildung der ukrainischen Streitkräfte in #Putlos. Wir liefern 30 dringend benötigte Gepard-Panzer. Die Hälfte davon ist schon da. Ein wichtiger Beitrag für ihren Kampf um die Freiheit der Ukraine. pic.twitter.com/ioRHOGH5VP— Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) August 25, 2022
Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц подчеркнул, что Запад никогда не признает так называемые "референдумы" о присоединении украинских территорий к РФ.
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