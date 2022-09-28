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Шольц провел телефонный разговор с Зеленским и сделал важное заявление по поводу псевдо-референдумов

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Шольц провел телефонный разговор с Зеленским и сделал важное заявление по поводу псевдо-референдумов

Фото: Associated Press

Канцлер Германии Олаф Шольц провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Олаф Шольц, канцлер Германии, 28 сентября провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским. Канцлер подчеркнул, что Германия не перестанет оказывать Украине политическую, финансовую и гуманитарную поддержку.

Об этом сообщили в пресс-службе Олафа Шольца.

Как отмечается, во время разговора Владимир Зеленский и Олаф Шольц обсудили военно-политическую и экономическую ситуацию в Украине, возможность дальнейшего восстановления нашего государства.

Немецкая сторона подчеркнула, что не прекратит оказывать Украине конкретную политическую, финансовую и гуманитарную поддержку, а также поддержку в защите суверенитета и территориальной целостности, в частности - в виде поставок оружия.

Олаф Шольц также заявил, что Германия никогда не признает результаты фиктивных референдумов.

Напомним, что в Херсоне активисты расклеили листовки с упоминанием о "референдуме", Гааге и наступлении ВСУ.

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