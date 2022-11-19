Шольц публично призвал Путина закончить войну и вывести все войска из Украины

Шольц считает вывод войск из Украины шагом к переговорам, без этого они не могут начаться.

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и публично призвал его закончить войну в Украине, а для этого он должен вывести свои войска с территории Украины.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Немецкий политик подчеркнул, что Россия, которая не напала на соседнюю страну, не может диктовать восстановление мира в мире.

"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией по Украине. Никто не имеет права забирать себе чужую территорию", — обратился канцлер Германии.

У Украины есть план мира из 10 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита представил план мира, состоящий из 10 пунктов. Это:

Радиационная и ядерная безопасность

Продовольственная безопасность

Энергетическая безопасность

Освобождение всех пленных и депортированных

Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка

Вывод русских войск и прекращение боевых действий

Возвращение справедливости

Противодействие экоциду

Недопущение эскалации

Фиксация окончания войны.

Реакция Кремля была предсказуемой. В Кремле ответили президенту Украины заявлением, что Зеленский " подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры ".

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