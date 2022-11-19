Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Шольц публично призвал Путина закончить войну и вывести все войска из Украины

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
1335
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Шольц публично призвал Путина закончить войну и вывести все войска из Украины

Фото: Associated Press

Шольц считает вывод войск из Украины шагом к переговорам, без этого они не могут начаться.

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и публично призвал его закончить войну в Украине, а для этого он должен вывести свои войска с территории Украины.

Об этом пишет немецкое издание Spiegel.

Немецкий политик подчеркнул, что Россия, которая не напала на соседнюю страну, не может диктовать восстановление мира в мире.

"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией по Украине. Никто не имеет права забирать себе чужую территорию", — обратился канцлер Германии.

У Украины есть план мира из 10 пунктов

Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита представил план мира, состоящий из 10 пунктов. Это:

  • Радиационная и ядерная безопасность
  • Продовольственная безопасность
  • Энергетическая безопасность
  • Освобождение всех пленных и депортированных
  • Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка
  • Вывод русских войск и прекращение боевых действий
  • Возвращение справедливости
  • Противодействие экоциду
  • Недопущение эскалации
  • Фиксация окончания войны.

Реакция Кремля была предсказуемой. В Кремле ответили президенту Украины заявлением, что Зеленский " подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры ".

Шольц снова крутит носом: Германия не хочет поставлять Украине танки Leopard 2

Шольц снова крутит носом: Германия не хочет поставлять Украине танки Leopard 2

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
1335
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация