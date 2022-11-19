Шольц публично призвал Путина закончить войну и вывести все войска из Украины

Шольц считает вывод войск из Украины шагом к переговорам, без этого они не могут начаться.
Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к российскому диктатору Владимиру Путину и публично призвал его закончить войну в Украине, а для этого он должен вывести свои войска с территории Украины.
Об этом пишет немецкое издание Spiegel.
Немецкий политик подчеркнул, что Россия, которая не напала на соседнюю страну, не может диктовать восстановление мира в мире.
"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире, который не может быть продиктован Россией по Украине. Никто не имеет права забирать себе чужую территорию", — обратился канцлер Германии.
У Украины есть план мира из 10 пунктов
Президент Украины Владимир Зеленский во время саммита представил план мира, состоящий из 10 пунктов. Это:
- Радиационная и ядерная безопасность
- Продовольственная безопасность
- Энергетическая безопасность
- Освобождение всех пленных и депортированных
- Выполнение Устава ООН и восстановление территориальной целостности Украины и мирового порядка
- Вывод русских войск и прекращение боевых действий
- Возвращение справедливости
- Противодействие экоциду
- Недопущение эскалации
- Фиксация окончания войны.
Реакция Кремля была предсказуемой. В Кремле ответили президенту Украины заявлением, что Зеленский " подтверждает позицию Киева о нежелании вести переговоры ".
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