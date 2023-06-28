Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Шольц рассказал, какая основная цель помощи Запада Украине

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
375
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Шольц рассказал, какая основная цель помощи Запада Украине

Помощь Запада Украина предусматривает защиту, а не смену власти в Кремле / Фото: Associated Press

Канцлер ФРГ заявил, что неудачный мятеж ослабил российского диктатора Владимира Путина.

Страны Запада хотят помочь Украине оградить себя от российских агрессоров, а не сменить власть в Кремле.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Sky News.

Он заявил, что было бессмысленно надеяться, что мятеж главаря террористической группы "Вагнера" Евгения Пригожина может свергнуть действующую власть в России. Также Шольц заявил, что свержение власти Путина, путем мятежа "вагнеровцев", не обязательно стало бы "лучшим вариантом развития событий".

"Войска "Вагнера" — это военное подразделение, которое действует очень агрессивно во всем мире и непосредственно в войне России против Украины", — добавил канцлер.

Также Шольц заявил, что неудачный мятеж ослабил российского диктатора Владимира Путина.

"Я действительно считаю, что он ослаблен, поскольку это показывает, что в структурах авторитарной власти есть трещины, и он не так крепко сидит в седле, как он всегда утверждает", – рассказал Шольц.

Канцлер заявил, что пока не ясно, заставит ли Кремль эта ситуация пойти на реальные переговоры с украинскими властями и вывести свои войска с Украиной.

Напомним, ранее сообщалось, что в России арестовали заместителя командующего объединенной группировкой войск в Украине генерала Сергея Суровикина.

Кроме того, мы ранее информировали, что государственный секретарь США Антони Блинкен заявил, что мятеж Евгения Пригожина стал большим вызовом для власти диктора Владимира Путина.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
375
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация