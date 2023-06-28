Шольц рассказал, какая основная цель помощи Запада Украине

Канцлер ФРГ заявил, что неудачный мятеж ослабил российского диктатора Владимира Путина.
Страны Запада хотят помочь Украине оградить себя от российских агрессоров, а не сменить власть в Кремле.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Sky News.
Он заявил, что было бессмысленно надеяться, что мятеж главаря террористической группы "Вагнера" Евгения Пригожина может свергнуть действующую власть в России. Также Шольц заявил, что свержение власти Путина, путем мятежа "вагнеровцев", не обязательно стало бы "лучшим вариантом развития событий".
"Войска "Вагнера" — это военное подразделение, которое действует очень агрессивно во всем мире и непосредственно в войне России против Украины", — добавил канцлер.
Также Шольц заявил, что неудачный мятеж ослабил российского диктатора Владимира Путина.
"Я действительно считаю, что он ослаблен, поскольку это показывает, что в структурах авторитарной власти есть трещины, и он не так крепко сидит в седле, как он всегда утверждает", – рассказал Шольц.
Канцлер заявил, что пока не ясно, заставит ли Кремль эта ситуация пойти на реальные переговоры с украинскими властями и вывести свои войска с Украиной.
Напомним, ранее сообщалось, что в России арестовали заместителя командующего объединенной группировкой войск в Украине генерала Сергея Суровикина.
Кроме того, мы ранее информировали, что государственный секретарь США Антони Блинкен заявил, что мятеж Евгения Пригожина стал большим вызовом для власти диктора Владимира Путина.
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