Шольц рассказал, о чем во время телефонного разговора сказал Путину о войне в Украине

Шольц рассказал, о чем во время телефонного разговора сказал Путину о войне в Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц сегодня, 13 мая, провел телефонный разговор с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

Глава немецкого правительства назвал три главных тезиса, которые он озвучил лидеру России.

"Три момента из моего длительного телефонного разговора с Путиным сегодня: В Украине должно быть скорейшее прекращение огня. Утверждение о том, что там у власти нацисты, ошибочно. И я также напомнил ему об ответственности России за глобальную продовольственную ситуацию", — написал Шольц в своем Twitter.

Стоит отметить, что на сайте Кремля после разговора Шольца и Путина сообщили, что стороны обсудили ход украинско-российских переговоров, которые, по мнению российского президента, якобы "заблокированы Киевом". Кроме того, Шольц и Путин обсудили гуманитарные аспекты. Речь шла об эвакуации гражданских лиц с завода "Азовсталь" в Мариуполе.

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Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 79-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

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