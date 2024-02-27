Шольц сделал неутешительное заявление о возможности введения западных войск в Украину

По его словам, на территорию нашей страны не планируется вводить сухопутные войска европейских государств или членов НАТО.

Вводить сухопутные войска на территорию Украины со стороны западных партнеров не планируется.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время визита во Фрайбург.

По его словам, на территорию нашей страны не предполагается вводить сухопутные войска европейских государств или членов НАТО.

"В будущем не будет никаких наземных войск, никаких солдат на украинской земле, направленных туда европейскими государствами или государствами НАТО", — сказал Шольц.

В то же время Польша, где до сих пор продолжаются забастовки местных аграриев, и Чехия также не планируют отправлять в Украину свои подразделения.

Напомним, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что военный Альянс не планирует направлять воинские части в Украину.

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