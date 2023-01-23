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Шольц сделал новое заявление о передаче танков Украине и назвал условие

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
135к
Время на прочтение
2 мин
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Шольц сделал новое заявление о передаче танков Украине и назвал условие

Фото: Associated Press

Шольц объяснил, что такое решение будет принято только в координации с союзниками.

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 22 января, заявил, что его государство решает о передаче Украине танков. Однако есть условие – это должно произойти в координации с союзниками, в том числе США.

Об этом пишет The Guardian.

Шольц заявил, что мол передача Украине танков, как и другого вооружения, будет происходить только в тесной координации с союзниками, в том числе США.

"Таким образом это будет происходить и дальше", — заявил Шольц, отвечая на вопрос, передаст ли Германия Украине танки.

Передача Украине немецких танков: что известно

Во время заседания в формате "Рамштайн" союзники не пришли к согласию по поставке Украине танков Leopard немецкого производства. Министр обороны ФРГ Борис Писториус взялся сразу уверять – "впечатление, что есть коалиция, где мешает только Германия, обманчиво".

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что одна из стран, имеющая немецкие танки Leopard 2, официально пригласила у Германии разрешение на передачу этой техники Украине.

Также в Соединенных Штатах Америки разочарованы нерешительностью руководства Германии по поставке Украине танков Leopard-2 для противостояния российским агрессорам.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Германию за промедление с передачей Украине танков Leopard 2.

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Дата публикации
Просмотры
135к
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