Шольц сделал новое заявление о передаче танков Украине и назвал условие

Шольц объяснил, что такое решение будет принято только в координации с союзниками.

Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 22 января, заявил, что его государство решает о передаче Украине танков. Однако есть условие – это должно произойти в координации с союзниками, в том числе США.

Об этом пишет The Guardian.

Шольц заявил, что мол передача Украине танков, как и другого вооружения, будет происходить только в тесной координации с союзниками, в том числе США.

"Таким образом это будет происходить и дальше", — заявил Шольц, отвечая на вопрос, передаст ли Германия Украине танки.

Передача Украине немецких танков: что известно

Во время заседания в формате "Рамштайн" союзники не пришли к согласию по поставке Украине танков Leopard немецкого производства. Министр обороны ФРГ Борис Писториус взялся сразу уверять – "впечатление, что есть коалиция, где мешает только Германия, обманчиво".

Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что одна из стран, имеющая немецкие танки Leopard 2, официально пригласила у Германии разрешение на передачу этой техники Украине.

Также в Соединенных Штатах Америки разочарованы нерешительностью руководства Германии по поставке Украине танков Leopard-2 для противостояния российским агрессорам.

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Германию за промедление с передачей Украине танков Leopard 2.

Читайте также: