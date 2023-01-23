Шольц сделал новое заявление о передаче танков Украине и назвал условие

Шольц объяснил, что такое решение будет принято только в координации с союзниками.
Канцлер Германии Олаф Шольц в воскресенье, 22 января, заявил, что его государство решает о передаче Украине танков. Однако есть условие – это должно произойти в координации с союзниками, в том числе США.
Об этом пишет The Guardian.
Шольц заявил, что мол передача Украине танков, как и другого вооружения, будет происходить только в тесной координации с союзниками, в том числе США.
"Таким образом это будет происходить и дальше", — заявил Шольц, отвечая на вопрос, передаст ли Германия Украине танки.
Передача Украине немецких танков: что известно
Во время заседания в формате "Рамштайн" союзники не пришли к согласию по поставке Украине танков Leopard немецкого производства. Министр обороны ФРГ Борис Писториус взялся сразу уверять – "впечатление, что есть коалиция, где мешает только Германия, обманчиво".
Ранее министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что одна из стран, имеющая немецкие танки Leopard 2, официально пригласила у Германии разрешение на передачу этой техники Украине.
Также в Соединенных Штатах Америки разочарованы нерешительностью руководства Германии по поставке Украине танков Leopard-2 для противостояния российским агрессорам.
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий подверг критике Германию за промедление с передачей Украине танков Leopard 2.
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