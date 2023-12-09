Шольц сделал важное заявление о поддержке Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин должен быть готов к увеличению поддержки Украины на фоне ослабления помощи другими.

Об этом он сказал на конференции своей Социал-демократической партии Германии, сообщает n-tv.

"Эта война, вероятно, не закончится в ближайшее время", – призвал Шольц поддерживать Украину

Шольц заявил: важно, чтобы мы могли делать то, что необходимо в течение длительного времени, а именно продолжать поддерживать Украину в ее оборонной борьбе. Он отмечает, что вторжением в Украину Кремль положил конец безопасности в Европе, поэтому должна быть ясность, "границы в Европе больше не будут передвигаться силой".

Германия даже должна быть готова к тому, что ей придется делать еще больше, когда другие ослабеют. По его словам, со стороны Берлина должны быть приняты решения, "чтобы мы могли это сделать".

Шольц также четко высказался за дальнейшую военную поддержку Украины: Президент Путин не может ожидать, что мы отступим.

Напомним, Германия передала новый пакет помощи для Украины. С отдельного, в него вошли боеприпасы, беспилотники, гранатометы и грузовики.

Кроме того, министр обороны Германии Борис Писториус пообещал увеличить производство оружия для Украины, однако рассказал о связанных с этим трудностях.

Ведущие новости дня: