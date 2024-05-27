Шольц сделал заявление о потерях армии РФ на войне против Украины

Олаф Шольц назвал ежемесячные потери россиян на фронте.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оккупационная армия России ежемесячно теряет 24 тысяч солдат на войне против Украины.
Об этом пишет издание N-TV.
Шольц подчеркнул, что все это – ради "империалистической мании величия" российского диктатора Владимира Путина.
Немецкий канцлер отметил, что Путин готов пожертвовать большим количеством своих военных в развязанной им захватнической войне.
"Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно", - сказал Олаф Шольц.
Напомним, потери оккупантов в Украине пересекли новую психологическую отметку – около 502 340 человек с 24 февраля 2022 года.
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