Шольц сделал заявление о потерях армии РФ на войне против Украины

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что оккупационная армия России ежемесячно теряет 24 тысяч солдат на войне против Украины.

Об этом пишет издание N-TV.

Шольц подчеркнул, что все это – ради "империалистической мании величия" российского диктатора Владимира Путина.

Немецкий канцлер отметил, что Путин готов пожертвовать большим количеством своих военных в развязанной им захватнической войне.

"Есть цифра, которая говорит о 24 тысячах погибших или тяжело раненых российских солдат ежемесячно", - сказал Олаф Шольц.

Напомним, потери оккупантов в Украине пересекли новую психологическую отметку – около 502 340 человек с 24 февраля 2022 года.

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