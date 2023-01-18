Шольц выдвинул условие Байдену для снабжения Украиной немецких танков — СМИ

По информации СМИ, канцлер Германии требует, что Штаты также предоставили Украине свои танки.

Канцлер Германии Олаф Шольц готов отправить в Украину немецкие танки Leopard 2, если Вашингтон также примет решение о поставках своих танков Abrams.

Об этом Шольц якобы заявил в телефонном разговоре с президентом США Джо Байденом, пишет Süddeutsche Zeitung со ссылкой на собственные источники.

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Поскольку модель Leopard 2 производится в Германии, федеральное правительство должно согласовывать каждую поставку даже из других стран.

"Очевидно, США требуют от канцлера не только разрешить другим странам поставлять боевые танки Leopard 2, но и самим поставлять определенное количество танков", – говорится в статье.

Шольц всегда подчеркивал, что Германия не будет действовать сама, когда речь идет о военной поддержке Украины. Остается непонятным, решится ли вопрос поставки танков до встречи сторонников Украины в Рамштайне в эту пятницу. Пока что США не объявили о поставках основных боевых танков Киеву.

Напомним, во время форума в Давосе Олаф Шольц уклонился от ответа на вопрос, получит ли Украина немецкие танки Leopard. По словам экспертов, канцлер ФРГ не передает Украине танки Leopard, потому что боится эскалации и ядерной угрозы со стороны России.

В свою очередь США также не спешат передавать Украине танки собственного производства. В Пентагоне объяснили, что воздерживаются от передачи ВСУ собственные танки Abrams якобы из-за сложностей в эксплуатации.

По информации CNN, в ближайшие дни Штаты объявят об одном из крупнейших пакетов военной помощи Украине. Однако "абрамсов" там не будет.

Лишь Лондон решился предоставить нам столь необходимые танки. От Британии Украина получит танки Challenger 2.