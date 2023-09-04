Шольц затягивает решение по передаче Украине Taurus: в BILD объяснили нюансы

В Германии пока не спешат принимать решения о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus.

Канцлер Германии Олаф Шольц волнуется из-за того, что украинские войска начнут применять это вооружение для ударов по территории РФ.

Об этом пишет BILD.

Как передает издание, решение о передаче крылатых ракет может зависеть от необходимости переговоров с Кремлем.

"С одной стороны, правительство Германии хочет дождаться решения президента США Джо Байдена по ракетам ATACMS, но с другой стороны, у Шольца утверждают, что ракеты Taurus будут иметь смысл только после того, как в Украину будут поставлены истребители F-16", — говорится. в сообщении.

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Также отмечается, что схожие французские и британские ракеты Storm Shadow и SCALP уже используются украинскими войсками.

В то же время, по словам украинских официальных лиц, на сегодняшний день нам нужно больше возможностей, чтобы атаковать российские позиции и командные центры на территории Украины.

Отметим, что посол Украины в Германии Алексей Макеев среди причин медленного контрнаступления назвал нерешительность Запада в передаче Украине современного оружия. Пока цивилизованные страны сомневались в некоторых видах оружия, оккупанты возвели мощные линии обороны.

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