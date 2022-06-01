Шольц заявил, что Греция передаст Украине советскую технику: однако у греков нет таких танков

Шольц заявил, что Греция передаст Украине советскую технику: однако у греков нет таких танков

Заявление канцлера Германии о том, что Греция передаст Украине советскую технику, получит немецкий прокомментировали Алексей Арестович и военный эксперт Михаил Самусь.

Канцлер Германии Олаф Шольц на брифинге в Брюсселе заявил, что Греция предоставит Украине танки советского производства, а получит от Берлина немецкую технику.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прокомментировал заявление Шольца и сказал, что советских танков у Греции никогда не было. Об этом он сообщил в разговоре с российским журналистом и правозащитником Марком Фейгиным.

"Проблема в том, что Греция не имеет на вооружении советских танков. Есть какое-то количество БМП. Вроде бы на Кипре были (советские танки. — Ред.), но это очень сложная история. А президент (Польши. — Ред.) Дуда говорит: "Мы доставили Украине более 200 танков и немецкое правительство обещало доставить нам "Леопарды". Но не доставили", — отмечает Арестович.

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Представитель ОП признал, что Германия много помогает Украине, но поставки тяжелого вооружения – "это отдельная история".

Военный эксперт Михаил Самусь также подтвердил, что у Греции нет вооружения танков Т-80, о которых говорил Шольц.

"Немцев кажется сглазили с тем оружием для Украины. На самом деле, танки Т-80У, БМП-3, вертолеты Ми-35, ЗРК Тор-М1, Бук-1М стоят на вооружении Национальной гвардии Кипра. Здесь только Шольц сам может прояснить с кем и о чем он договорился. Надеюсь, что речь идет не о 80 тоннах грецких орехов. Потому что нам танки нужны, господин Шольц", — написал Самусь в Facebook.

Ранее Алексей Арестович записал забавное видеообращение к немецкому канцлеру.

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