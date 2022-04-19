Шольц заявил, что Украине разрешили покупать оружие в Германии: запасы Бунденсвера иссякли

Шольц заявил, что Украине разрешили покупать оружие в Германии: запасы Бунденсвера иссякли

Германия разрешила Украине купать оружие у своих производителей, поскольку запасы Бундесвера иссякают.

Кроме оружия, Украина также может закупать боеприпасы из Германии.

Об этом на брифинге сказал немецкий канцлер Олаф Шольц, пишет focus.de.

"Немецкие поставки были похожие на поставки союзников. Цель заключалась в том, чтобы как можно скорее доставить то, что можно было запустить. Сначала Бундесвер поставлял оружие из собственных запасов, но это уже невозможно, поэтому Украине разрешили покупать оружие у немецкой оружейной промышленности", — сказал Шольц.

Также Нидерланды отправят Украине более тяжелую технику, в частности, бронетехнику.

Напомним, российские оккупанты наносили удары по "Азовстали" в Мариуполе сверхтяжелыми авиабомбами. В настоящее время завод разбомблен и практически полностью уничтожен.

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