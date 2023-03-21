Шольц заявил, что война в Украине не закончится в ближайшее время

Он добавил, что после завершения войны "все не вернется в норму сразу".

Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что война России против Украины не закончится в ближайшее время.

Об этом он заявил на дискуссии, организованной газетой Rheinische Post в Дюссельдорфе, сообщает агентство dpa.

"Мы должны готовиться к факту, что это займет длительное время", – сказал Шольц.

Он добавил, что даже после завершения войны в Украине "все не вернется в норму сразу".

"Но мы также не должны прекращать работу над тем, чтобы война закончилась", – сказал Шольц.

Канцлер повторил, что Россия не может диктовать условия для мира, отметив, что Украина "должна иметь возможность защитить свою целостность и независимость".

Напомним, представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби считает, что Владимир Путин знает о негативном течении войны для него, поскольку более 50% территории, которую РФ оккупировала с начала полномасштабной войны, были отражены силами ВСУ.

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