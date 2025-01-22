Шольц сделал заявление о гарантиях безопасности для Украины и перспективах окончания войны

Канцлер отметил, что вопрос гарантий безопасности будет обсуждаться в ближайшее время.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия вместе с союзниками в ближайшее время приступит к обсуждению гарантий безопасности для Украины.

Об этом он сказал в интервью медиагруппе Funke, подчеркнув, что украинскому государству необходимо обеспечить мощную армию.

"Во-первых, было бы хорошо, если бы война в Украине закончилась. Но даже тогда мы все равно должны обеспечить безопасное будущее Украины”, – подчеркнул Шольц.

По его словам, союзники будут продолжать поддерживать украинскую армию и оснащать необходимым вооружением. Канцлер также отметил, что вопрос гарантий безопасности будет обсуждаться в ближайшее время.

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"Ведь через гловы украинского народа ничего не решается. И до мира нам еще далеко", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Олаф Шольц выразил надежду, что активная фаза войны в Украине завершится уже в этом году. Он отметил, что необходимо рассмотреть все возможные варианты "о том, как остановить убийства и сделать мир возможным".