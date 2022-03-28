Шон Пенн будет помогать украинским переселенцам во Львовской области

Организация знаменитости хочет поддержать украинцев.

Голливудский актер и режиссер Шон Пенн приехал во Львовскую область, чтобы наладить работу своей благотворительной организации в Украине.

Организация знаменитости хочет поддержать украинцев в борьбе за свободу и суверенитет.

Об этом сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий в своем Telegram. Во время первой встречи звезда отметил, что опыт борьбы Украины является примером для всего мира.

Со своей стороны Козицкий поделился, что Львовщина превратилась в дорогу жизни для вынужденно перемещенных украинцев и оставшихся в эпицентре боевых действий.

t.me/kozytskyy_maksym_official

"Но до сих пор у нас нет должной поддержки от международных гуманитарных организаций, в частности от International Committee of the Red Cross. Надеюсь на плодотворное сотрудничество с организацией Шона Пенна. Ради блага людей, которые ценят свободу", – написал он.

Напомним, Шон Пенн выступил с заявлением, чтобы Американская киноакадемия предоставила возможность выступить на премии "Оскар" Владимиру Зеленскому. Актер предлагал бойкотировать мероприятие, если этого не произойдет и добавил, что уничтожит свою награду.

Церемония состоялась в ночь на 28 марта. На мероприятии Зеленский так и не выступил.

Заметим, на момент полномасштабного вторжения оккупантов Пенн находился в Украине, поэтому собственными глазами видел, что происходит в стране. Пока он помогает украинским переселенцам.

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