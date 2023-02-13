Шоумену из Харькова, участвовавшему в популярном талант-шоу, сообщили о подозрении в коллаборационизме

Подозреваемый являлся руководителем организации "Союз народного единства".
Харьковчанину, участвовавшему в шоу "Украина имеет талант" сообщили о подозрении. Шоумена обвиняют в коллаборационизме.
Об этом Офис Генерального прокурора сообщает в telegram-канале.
"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры харьковчанину заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.
Известно, что подозреваемый стал местной звездой после украинского талант-шоу, где показывал "трюки".
В следствии отмечают, что у мужчины была антиукраинская позиция. В частности, являлся руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии".
Более того, мужчина во время оккупации Балаклеи занял псевдодолжность "заместителя мэра". А спустя, в конце июля 2022 года стал "председателем" "Боровской военно-гражданской администрации".
В Офисе Генпрокурора рассказывают, что глава псевдоадминистрации проводил служебные совещания с руководителями коммунальных предприятий и государственных учреждений. Известно также, что он организовывал представление запросов в РФ, в которых указывал на нужды этих предприятий и учреждений, с просьбой, чтобы российские власти помогли их решить".
В преддверии деоккупации подозреваемый сбежал из пгт Борова вместе с российскими военными.
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