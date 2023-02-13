Шоумену из Харькова, участвовавшему в популярном талант-шоу, сообщили о подозрении в коллаборационизме

Харьковчанину, участвовавшему в шоу "Украина имеет талант" сообщили о подозрении. Шоумена обвиняют в коллаборационизме.

Об этом Офис Генерального прокурора сообщает в telegram-канале.

"При процессуальном руководстве Харьковской областной прокуратуры харьковчанину заочно уведомлено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины)", — говорится в сообщении.

Известно, что подозреваемый стал местной звездой после украинского талант-шоу, где показывал "трюки".

В следствии отмечают, что у мужчины была антиукраинская позиция. В частности, являлся руководителем организации "Союз народного единства" и одним из авторов сепаратистского проекта "Дорожная карта Новороссии".

Более того, мужчина во время оккупации Балаклеи занял псевдодолжность "заместителя мэра". А спустя, в конце июля 2022 года стал "председателем" "Боровской военно-гражданской администрации".

В Офисе Генпрокурора рассказывают, что глава псевдоадминистрации проводил служебные совещания с руководителями коммунальных предприятий и государственных учреждений. Известно также, что он организовывал представление запросов в РФ, в которых указывал на нужды этих предприятий и учреждений, с просьбой, чтобы российские власти помогли их решить".

В преддверии деоккупации подозреваемый сбежал из пгт Борова вместе с российскими военными.

"Энергоатома" объявили подозрение в нанесении государственному предприятию ущерба на сумму 93,76 млн грн. Ранее стало известно, что экс-чиновникуобъявили подозрение в нанесении государственному предприятию ущерба на сумму 93,76 млн грн.

Читайте также:

Юристы объяснили, кого из мужчин могут отправить на повторную ВЛК