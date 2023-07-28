Шойгу будет просить помощи у КНДР из-за поражений под Бахмутом — эксперт

Бахмут, накачанный русской пропагандой как символ непобедимости их армии, может стать символом поражения, прежде всего, для Шойгу.

Россияне отходят с позиций у Андреевки у Бахмута, поэтому министр обороны РФ Сергей Шойгу пытается решить этот вопрос путем поиска живой силы. Возможно, он будет просить лидера КНДР Ким Чен Ина о такой помощи.

Такое мнение в эксклюзивном интервью ТСН.ua высказал военный эксперт Михаил Притула.

“Если Пригожин сделал Бахмут символом доблести и славы “вагнеровцев”, то теперь тот, кто его сдаст, попадет в политическую ловушку. Сейчас Шойгу как вьюн на сковороде пытается решить этот вопрос. Поэтому он будет бросать в Бахмут все больше и больше живой силы”, — отметил эксперт.

По его словам, во время своего визита в КНДР Шойгу может просить не только о боеприпасах, но и о живой силе: “То есть можем ожидать в рядах наших противников и живых Чучхэ. Шойгу будет бросать туда все что угодно, в том числе и северокорейских товарищей. Потому что для него потерять Бахмут смертельно опасно. Он будет тратить достаточно большие силы там”.

Михаил Притула считает, что ВСУ скорее всего окружат Бахмут и будут тщательно использовать его как позицию, где можно уничтожать большое количество российской живой силы: “Просто заходить в Бахмут, чтобы его захватить, это немного бессмысленно. Потому что у нас нет такой политической необходимости, а есть необходимость вести наступление по другим направлениям, прежде всего, на юго-восточном — Токмак, Мелитополь — для того, чтобы перерезать поставки по сухопутному коридору Крыма», — отметил эксперт.

Он добавил, что Шойгу наоборот будет сосредоточивать свои силы именно в Бахмуте и на севере, и логика действий будет именно такова: большое количество живой силы, потому что техники нет. Мы видим, что они сосредоточили, например, на Купянском направлении 100 тысяч персонала и всего 900 бронемашин. То есть 9 тысяч на бронемашинах, а 90 тысяч пешком вперед. Это то, что реально происходит. Так же будет в Бахмуте”, — подчеркнул Михаил Притула.

Нехватка бронетехники будет компенсироваться большим количеством живой силы. Именно поэтому нам, кстати, требовались кассетные боеприпасы”, — резюмировал эксперт.

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Напомним, в своем отчете аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что ВСУ продвигаются сразу по нескольким направлениям. В частности, отмечается, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки и Марьинки. Россияне продолжают попытки оцепить Авдеевку на Донетчине.

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