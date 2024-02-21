Шойгу доложил Путину о захвате Кринок: в ВСУ отреагировали

Военно-политическое руководство страны-агрессорки России "прибегло к манипуляциям и фальсификации фактов", заявляя о "зачистке плацдарма на левом берегу Днепра" в Херсонской области. В частности, о захвате Крынок.

Об этом заявили Силы обороны юга Украины.

Украинские военные отмечают, что оккупационные войска не имеют успеха в штурмовых действиях на левобережной Херсонщине, а потому прибегают к манипуляциям.

"Официально сообщаем, что данная информация не соответствует действительности. Сил обороны юга Украины продолжают удерживать занятые позиции, нанося значительные потери врагу", — заявило оперативное командование.

Кроме того, отмечается: совершив в течение дня 20 февраля единственную попытку штурма, из-за существенных потерь оккупанты отошли на заранее подготовленные пропагандистские позиции, "из которых фальшиво отчитываются об уничтожении плацдарма, не имея возможности выполнить поставленную командованием задачу".

Заметим, что накануне министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с диктатором Владимиром Путиным заявил, что его российская армия якобы взяла под Крынки на левом берегу Днепра.

Напомним, американские аналитики опровергают заявления России о "зачистке плацдарма на левом берегу Днепра". Отмечается, что под Крынками действует 81 добровольческая бригада спецназа РФ.

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