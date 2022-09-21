Шойгу грустно констатировал, что Россия не в состоянии побороть Украину – Данилов

Министр обороны РФ Сергей Шойгу на фоне информации о частичной мобилизации в его стране во время интервью одному из журналистов печально констатировал, что они не в состоянии преодолеть Украину.

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в эфире телемарафона, комментируя объявление долевой мобилизации в России, также прокомментировал слова министра обороны РФ Сергея Шойгу.

"Он начинает нести чепуху, мол, на территории Украины воюют силы НАТО... Но мы знаем, что воюем мы — украинцы", — сказал Данилов.

"Шойгу грустно констатировал, что Россия не в состоянии преодолеть Украину", – сказал Данилов.

Ранее эксперт объяснил, почему объявление всеобщей мобилизации в России будет значительным ударом по режиму Путина.

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