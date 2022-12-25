Шойгу хочет увеличить армию до 1,5 млн человек: эксперт объяснил, почему РФ не сможет восстановить довоенный потенциал

Армия РФ еще в 1997 номинально имела 1,7 млн человек.

Эксперт по вооруженным силам агрессорки России Павел Лузин считает, что Кремлю не удастся восстановить в том виде российский военный потенциал, в котором он был накануне 24 февраля 2022-го.

Такое мнение он высказал в интервью "Радио НВ".

Москва пытается увеличить количество военнослужащих, потому что российская армия в целом войну проиграла, заметил Лузин.

"Он (военный потенциал – Ред.) не вернется уже никогда к такому качеству. Однако Кремль пытается искать какие-то ходы, лазейки. Люди вокруг Кремля пытаются имитировать бурную деятельность, демонстрируя полную лояльность, давая Кремлю надежду на то, мол, сейчас мы увеличим армию до полутора миллионов человек, и "все получится, успокойтесь, не истерите", — подчеркнул эксперт.

По его словам, последний раз армия РФ еще в 1997-м номинально имела 1,7 млн человек, а реально — от 1 млн до 1,2 млн солдат.

"С того времени прошло 25 лет, изменилась демография, изменилась социально-экономическая ситуация в обществе. По большому счету, изменилась и доктрина, частично изменились вооружения. Набрать полтора миллиона людей вживую невозможно", — подчеркнул Павел Лузин.

Он называет имитацией и ширмой заявления российского Минобороны, что численность вооруженных сил страны-агрессорки следует увеличить до 1,5 млн. Такие спекуляции, убежден эксперт, связаны с финансами.

"На каждую должность, на каждую штатную единицу будут выделены деньги. И этими деньгами можно распоряжаться, ими можно выплачивать боевые, ими можно выплачивать за погибших, за убитых, за раненых, которым иначе нужно выплачивать из других фондов и, соответственно, засвечивать реальное количество потерь", — объяснил Павел Лузин.

Напомним, российский социолог Игорь Яковенко считает, что Путин вряд ли добровольно отнимет оккупационные войска из Украины. По его словам, Москва не отреагировала на увольнение Херсона украинскими силами. Впрочем, незаконно захваченный россиянами полуостров имеет большое значение для Москвы.

Читайте также: